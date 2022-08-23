В Мексике застрелили владельца газеты

В Мексике убили владельца газеты La Realidad Фредида Романа. Журналист был застрелен у своего дома. Об этом сообщает издание Once Noticias Digital.

Убийство произошло в штате Герреро, что на западе страны. Роман вышел из дома и сел в свой автомобиль, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил через окно. Журналист погиб на месте.

О мотивах убийства не сообщается, также неизвестно, есть ли у полиции подозреваемые. Проводится расследование.

В Мексике в последнее время все чаще сообщается об убийствах журналистов и обозревателей. Только за 2022 год в стране от рук преступников погибли 15 представителей СМИ.

Мехико, Зоя Осколкова

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