Мир переживает финал эпохи изобилия и доступности товаров и технологий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал французское правительство сделать «решительный шаг» в сфере экологии.

Макрон взял слово перед первым после летних каникул заседанием правительства. Он отметил, что в последние годы Франция жила в мире «изобилия и беспечности», когда были доступны любые товары, продукты и технологии. Но эта эпоха заканчивается, уверен французский лидер, пишет Le Figaro.

Сбои с доставкой продуктов и прочих товаров начались еще во время пандемии, а вооруженный конфликт у ворот Европы усугубил ситуацию. Мировую экономику ждут большие потрясения, и Макрон призвал правительство быть готовыми к любым последствиям.

Президент указал, что этим летом Европа столкнулась с последствиями глобального потепления, когда даже вода оказалась в дефиците. Он посоветовал министрам серьезно заняться проблемами экологии и обойтись без демагогии. Настало время «сделать решительный шаг и сократить выбросы парниковых газов, удвоить усилия и еще быстрее преобразовать страну», сказал Макрон.

Европу охватил энергетический кризис в связи с введенными против России санкциями и стремление быстро отказаться от российских энергоносителей. Регион рискует лишиться ряда отраслей промышленности из-за резкого подорожания газа.

Банк России спрогнозировал для российской экономики выход из кризиса в 2023 году. Но неприятные сюрпризы могут быть связаны с глобальным кризисом, по масштабам сравнимым с финансовыми потрясениями 2007-2008 годов.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Последствиями антироссийских санкций стали разрывы в цепочках поставок, в том числе продовольствия и удобрений, что привело к проблемам в сельском хозяйстве ряда стран. Скачок цен на топливо спровоцировал рост инфляции и бедности, акции протеста в некоторых государствах, в частности, Шри-Ланке. Последствием стала новая волна нелегальной миграции в Европу.

Париж, Наталья Рязанова

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