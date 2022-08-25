На юге Китая бушует тропический шторм

На юг Китая обрушился тропический шторм Ма-он. Ливневые дожди сопровождаются ураганным ветром. Об этом сообщает в четверг Associated Press.

По данным метеорологов, шторм двигается со скоростью 25 км в час на северо-запад, скорость ветра составляет 118 км/ч.

Стихия бушует преимущественно в китайской провинции Гуандун. Там жителям города Маомин запретили приближаться к берегу.

Тем временем, в Гонконге из-за плохой погоды приостановили работу школ и других общественных учреждений, а также внесли изменения в расписание железнодорожного транспорта.

К настоящему времени известно, об одном пострадавшем, который получил травмы из-за шторма.

Пекин, Зоя Осколкова

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