На юге Китая бушует тропический шторм

На юг Китая обрушился тропический шторм Ма-он. Ливневые дожди сопровождаются ураганным ветром. Об этом сообщает в четверг Associated Press.
По данным метеорологов, шторм двигается со скоростью 25 км в час на северо-запад, скорость ветра составляет 118 км/ч.
Стихия бушует преимущественно в китайской провинции Гуандун. Там жителям города Маомин запретили приближаться к берегу.
Тем временем, в Гонконге из-за плохой погоды приостановили работу школ и других общественных учреждений, а также внесли изменения в расписание железнодорожного транспорта.
К настоящему времени известно, об одном пострадавшем, который получил травмы из-за шторма.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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