российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 августа 2022, 15:08 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

На юге Китая бушует тропический шторм

На юг Китая обрушился тропический шторм Ма-он. Ливневые дожди сопровождаются ураганным ветром. Об этом сообщает в четверг Associated Press.

По данным метеорологов, шторм двигается со скоростью 25 км в час на северо-запад, скорость ветра составляет 118 км/ч.

Стихия бушует преимущественно в китайской провинции Гуандун. Там жителям города Маомин запретили приближаться к берегу.

Тем временем, в Гонконге из-за плохой погоды приостановили работу школ и других общественных учреждений, а также внесли изменения в расписание железнодорожного транспорта.

К настоящему времени известно, об одном пострадавшем, который получил травмы из-за шторма.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

Тайвань решил рекордно нарастить оборонный бюджет / В КНР ввели ПЦР-тесты для рыбы и морепродуктов / Китай ввел санкции против тайваньских политиков / Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань: Китай поднял в воздух военные самолеты / Мост через Амур переведут в платный режим работы / Около 80 000 туристов застряли в Санье из-за вспышки Covid-19 / Китай отказался сотрудничать с США по ряду вопросов / Блинкен посчитал провокацией реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Китай,