Рисовый урожай Японии оказался под угрозой из-за засухи

Засуха в Японии поставила под угрозу урожай риса. Ситуация усугубляется продовольственной инфляцией, которой способствуют рост глобальных цен на зерно и топливо, а также нехватка удобрений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В 1965 году Япония обеспечивала себя продуктами питания на 73%. К 2020 году этот показатель упал до 37%. Это произошло из-за смещения потребительских предпочтений японцев в сторону хлеба и масла, в то время как спрос на рис и рыбу падал.

В результате японское правительство постепенно снижало усилия по развитию сельскохозяйственных угодий, на которых выращивается рис. Что сделало страну более уязвимой, чем когда-либо, сказал профессор Технологического института Канадзавы Тосиюки Ито.

«Они [правительство] ничего не делают для национальной безопасности. Они думают только об экономической эффективности», – отметил Ито.

В отличие от США и ЕС, Японии будет не на что опереться в случае, если импорт продовольствия иссякнет. По словам Нобухиро Судзуки, профессора экономики сельского хозяйства Токийского университета, для обеспечения национальной безопасности страны крайне важно увеличить количество риса и пшеницы, выращиваемых внутри страны.

«С точки зрения национальной безопасности, еда должна стоять выше оружия. Если у вас нет еды, вы не можете сражаться», – заключил Судзуки.

Токио, Зоя Осколкова

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