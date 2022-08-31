Правительство Великобритании избавится от недвижимости ради экономии

Британские власти в течение трех лет продадут имущественные активы на сумму в 1,5 млрд фунтов стерлингов в целях экономии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Правительству принадлежит множество объектов по всей Британии, в том числе тюрьмы, суды, школы, музеи, больницы, военные базы и прочее. Продав имущественные активы, власти намерены выручить 1,5 млрд фунтов стерлингов, а также сэкономить на содержании недвижимости.

Кроме того, чиновники рассчитывают сэкономить еще полмиллиарда за счет снижения эксплуатационных расходов, используя современные материалы для строительства и источники энергии, и за счет сокращения расходов на аренду.

Вместе с тем, эти меры ускорят реализацию программы, в рамках которой к 2030 году 22 тысячи сотрудников государственной службы будут переведены за пределы Лондона.

Лондон, Зоя Осколкова

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