В Нигерии в школе нашли обезглавленный труп чиновника

В Нигерии в здании школы обнаружили изуродованное тело. Предположительно, чиновник стал жертвой банды приверженцев культа. Об этом сообщает портал Opinion Nigeria.

Директор Государственной комиссии по обучению штата Ондо пропал 1 сентября. Три дня спустя в одном из помещений начальной школы города Акуре местные жители нашли труп мужчины в костюме и галстуке.

У тела не было головы и некоторых внутренних органов, грудная клетка вскрыта. По мнению следователей, убийцы унесли недостающие части тела с собой.

Опознать жертву удалось лишь по костюму, в котором видели директора подчиненные в день исчезновения. Вероятно, речь идет о культистах.

Абуджа, Зоя Осколкова

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