российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 сентября 2022, 10:01 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В ходе протестов из-за роста цен на Гаити погиб человек

Фото: Pixabay

На Гаити вспыхнули беспорядки в ходе протестов из-за роста цен и дефицита топлива. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших. Демонстранты требуют отставки правительства, а власти применяют оружие против разбушевавшейся толпы.

Тысячи жителей в разных районах Гаити вышли на акции протеста. Активисты требуют отставки премьер-министра Ариэля Анри и правительства. Люди недовольны резким ростом цен и нехваткой автомоторного топлива.

Демонстранты устроили погромы в разных городах, жгли покрышки и скандировали лозунги против западного вмешательства. Сообщается также о грабежах и актах насилия.

Чтобы подавить бунт силовики применяют слезоточивый газ и даже огнестрельное оружие. Так два дня назад сообщалось, что три человека были ранены. Накануне стало известно о гибели одного из протестующих.

Порт-о-Пренс, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен на бензин

Московские заправки подняли цены на высокооктановый бензин / В Австралии цены на топливо достигли пика за 14 лет / Совфед предупредил о риске подорожания бензина в регионах / Биржевые цены на бензин в России возобновили рост / «Это форменное безобразие»: в Госдуме возмущены, что оптовые цены на бензин падают, а на АЗС – растут / Власти Панамы заморозят цены на бензин для личного транспорта / Цены на бензин в США могут достичь «апокалиптических» значений из-за ураганов / США могут снизить требования к топливу и продать запасы ради снижения цен

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Рост цен на бензин,