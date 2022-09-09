В ходе протестов из-за роста цен на Гаити погиб человек

На Гаити вспыхнули беспорядки в ходе протестов из-за роста цен и дефицита топлива. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших. Демонстранты требуют отставки правительства, а власти применяют оружие против разбушевавшейся толпы.

Тысячи жителей в разных районах Гаити вышли на акции протеста. Активисты требуют отставки премьер-министра Ариэля Анри и правительства. Люди недовольны резким ростом цен и нехваткой автомоторного топлива.

Демонстранты устроили погромы в разных городах, жгли покрышки и скандировали лозунги против западного вмешательства. Сообщается также о грабежах и актах насилия.

Чтобы подавить бунт силовики применяют слезоточивый газ и даже огнестрельное оружие. Так два дня назад сообщалось, что три человека были ранены. Накануне стало известно о гибели одного из протестующих.

Порт-о-Пренс, Зоя Осколкова

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