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Вторник, 20 сентября 2022, 11:58 мск

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США хотят отдать Узбекистану и Таджикистану военные самолеты из Афганистана

США хотят передать полсотни военных самолетов и вертолетов Узбекистану и Таджикистану. В ответ американцы рассчитывают на помощь в борьбе с террористами в Афганистане. Об этом сообщает Politico.

Ранее эти машины использовались в Афганистане, но с приходом к власти запрещенного в России движения «Талибан» американские летчики бежали в соседние страны. Теперь Вашингтон решил применить простаивающую технику.

«План состоит в том, чтобы передать некоторое количество воздушных судов правительствам Узбекистана и Таджикистана в обмен на неформальное соглашение об углублении наших отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма», – говорится в публикации со слов источника, знакомого с ситуацией.

Ранее талибы* потребовали от соседних стран вернуть легкие штурмовики и вертолеты, которыми США снабжали свергнутое правительство Афганистана.

*«Талибан» – террористическая организация, запрещенная в России.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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