В Афганистане несколько человек погибли при взрыве возле мечети

Несколько человек погибли и пострадали при взрыве около мечети в Афганистане. Об этом сообщает Afghanistan International со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрыв произошел в Кабуле, на дороге у мечети района Вазир Акбар Хан. В этот момент верующие выходили из здания после пятничной молитвы.

По предварительным данным, от полученных ранений скончались четыре человека, еще 14 пострадавших госпитализировали. Все жертвы теракта были мирными жителями.

В настоящее время ни одна из действующих в стране вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Кабул, Зоя Осколкова

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