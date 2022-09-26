В Англии двое подростков зарезали сверстника у ворот школы

В Великобритании двух мальчиков 15 и 16 лет подозревают в убийстве подростка. Преступление было совершено у ворот школы. Об этом сообщает The Sun.

По данным полиции, убийство было совершено у школы в Хаддерсфилде. По всей видимости, малолетние преступники готовились заранее, так как перед нападением они надели маски.

Раненого заметили взрослые и попытались оказать ему первую помощь. Однако даже прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь подростка.

Подозреваемых задержали. Проводится расследование. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»