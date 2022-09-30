В Афганистане произошел взрыв в образовательном учреждении

В Кабуле прогремел взрыв в одном из образовательных учреждений. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, число пострадавших уточняется.

По словам представителя МВД Афганистана Абдулы Нафи Таккура, ЧП произошло в западном районе Дашт-и-Барчи афганской столицы. В этот момент в образовательном центре проходили экзамены.

В афганской полиции не уточнили деталей произошедшего. Есть сведения, что атака была совершена при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Источники «РИА Новости» сообщают о четырех жертвах. О числе пострадавших и их состоянии не сообщается.

Кабул, Зоя Осколкова

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