В Афганистане произошел взрыв в образовательном учреждении

В Кабуле прогремел взрыв в одном из образовательных учреждений. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, число пострадавших уточняется.
По словам представителя МВД Афганистана Абдулы Нафи Таккура, ЧП произошло в западном районе Дашт-и-Барчи афганской столицы. В этот момент в образовательном центре проходили экзамены.
В афганской полиции не уточнили деталей произошедшего. Есть сведения, что атака была совершена при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Источники «РИА Новости» сообщают о четырех жертвах. О числе пострадавших и их состоянии не сообщается.
Кабул, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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