российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 октября 2022, 10:13 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Венесуэле жертвами наводнений и оползней стали десятки человек

В Венесуэле сильные ливни спровоцировали оползни и наводнения. По последним данным, не менее 36 человек погибли, более 50 числятся пропавшими без вести.

Как сообщает телерадиокомпания RTVE, из-за проливных дождей произошло резкое повышение уровня воды в реках. Потоки хлынули на поля, разрушив посевы. Во многих поселках нарушено водоснабжение.

В спасательной операции помимо экстренных служб задействованы сотрудники гражданской безопасности. «Мы все еще надеемся найти людей, которых можно спасти», – заявил вице-президент страны Делси Родригес.

Власти оборудуют пункты временного размещения для тех, кто лишился жилья. Так в городе Лас-Техериас полностью разрушены 317 домов, еще 750 получили серьезные повреждения.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил трехдневный траур по погибшим.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наводнение

Число погибших во Флориде выросло до 45 человек / В США более двух миллионов человек остались без света из-за урагана / Ураган «Иэн» усилился до максимальной категории / На Кубе десятки тысяч человек эвакуируют из-за урагана «Иэн» / В Австралии во время шторма погибли 13 человек / В Нигерии 90 человек стали жертвами наводнения / «Треть под водой»: генсек ООН призвал помочь подтопленному Пакистану / Поселок на Камчатке затопило из-за разлива реки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Наводнение,