В Венесуэле жертвами наводнений и оползней стали десятки человек

В Венесуэле сильные ливни спровоцировали оползни и наводнения. По последним данным, не менее 36 человек погибли, более 50 числятся пропавшими без вести.

Как сообщает телерадиокомпания RTVE, из-за проливных дождей произошло резкое повышение уровня воды в реках. Потоки хлынули на поля, разрушив посевы. Во многих поселках нарушено водоснабжение.

В спасательной операции помимо экстренных служб задействованы сотрудники гражданской безопасности. «Мы все еще надеемся найти людей, которых можно спасти», – заявил вице-президент страны Делси Родригес.

Власти оборудуют пункты временного размещения для тех, кто лишился жилья. Так в городе Лас-Техериас полностью разрушены 317 домов, еще 750 получили серьезные повреждения.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил трехдневный траур по погибшим.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»