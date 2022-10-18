Microsoft уволит около тысячи сотрудников

Американская корпорация Microsoft собирается сократить около тысячи сотрудников. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники.

В компании работает около 220 тысяч человек по всему миру. По словам собеседников издания, сокращение коснется сотрудников нескольких подразделений, включая Xbox и Edge.

«Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и вносим соответствующие структурные коррективы, – сообщается в электронном письме, направленном изданию MarketWatch. – Мы продолжим инвестировать в наш бизнес и нанимать сотрудников в ключевых для роста областях в следующем году».

Microsoft далеко не первый американский IT-гигант, который сокращает персонал на фоне опасений относительно надвигающейся рецессии в экономике США. Ранее об увольнении сотрудников объявляли Intel, Apple, Oracle и Snap Inc.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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