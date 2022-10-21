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Пятница, 21 октября 2022, 15:59 мск

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В Австралии отменили уголовное наказание за тяжелые наркотики

В одном из регионов Австралии приняли закон, который позволит владеть тяжелыми наркотиками, но это не будет грозить тюрьмой. По мнению властей, нововведение поможет в лечении наркозависимых.

Законопроект был принят правительством Австралийской столичной территории, передает телеканал ABC. В других регионах антинаркотическое законодательство продолжает оставаться одним из самых суровых в мире. При этом на территории в 2019 году также было разрешено владение каннабисом.

«Это разумный подход, <…> ориентированный на сохранение здоровья и снижение вреда для людей, употребляющих наркотики. Он поможет им получить медицинскую помощь и поддержку, обеспечивая при этом возможность уйти от уголовного преследования», – заявила министр здравоохранения территории Рэйчел Стивен-Смит.

По ее словам, в течение года будут внедрены новые практики надзора за употреблением наркотических веществ.

Мельбурн, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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