НАТО хочет больше денег от стран альянса

Страны-члены Североатлантического альянса в следующем году должны увеличить оборонные расходы. Такого мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Я ожидаю, что в следующем году на саммите в Вильнюсе союзники по НАТО возьмут на себя четкие обязательства по увеличению инвестиций в оборону», – сказал Столтенберг в интервью европейскому изданию Politico.
По его словам, в настоящее время еще рано говорить о том, какие конкретно договоренности будут достигнуты между странами НАТО.
Кроме того, Столтенберг выразил уверенность в том, что Вашингтон продолжит оказывать значительную помощь Киеву, даже если на промежуточных выборах в конгресс победу одержат республиканцы.
«Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и в сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины», – заявил генсек НАТО.
Брюссель, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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