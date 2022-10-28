НАТО хочет больше денег от стран альянса

Страны-члены Североатлантического альянса в следующем году должны увеличить оборонные расходы. Такого мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я ожидаю, что в следующем году на саммите в Вильнюсе союзники по НАТО возьмут на себя четкие обязательства по увеличению инвестиций в оборону», – сказал Столтенберг в интервью европейскому изданию Politico.

По его словам, в настоящее время еще рано говорить о том, какие конкретно договоренности будут достигнуты между странами НАТО.

Кроме того, Столтенберг выразил уверенность в том, что Вашингтон продолжит оказывать значительную помощь Киеву, даже если на промежуточных выборах в конгресс победу одержат республиканцы.

«Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и в сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины», – заявил генсек НАТО.

Брюссель, Зоя Осколкова

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