Обслуживание российских яхт обойдется США и Италии в 50 млн долларов

Аналитики оценили в 50 млн долларов ежегодное обслуживание яхт, владение которыми приписывают российским бизнесменам. Об этом сообщает Bloomberg.

Судна были арестованы на том основании, что якобы принадлежат россиянам, попавшим под санкции. Из-за необходимости охраны дорогостоящего имущества западным странам придется понести немалые расходы.

Так правительство США собирается взять на себя обслуживание яхты Amadea, предположительно, принадлежащей Сулейману Керимову. На борту находятся предметы роскоши, среди которых одно из последних яиц Фаберже, заказанных российской императорской семьей. По оценкам экспертов, американским властям придется выделить не менее 10 млн долларов, чтобы не допустить разграбления этого имущества.

В подобной ситуации оказалась и Италия, где были конфискованы четыре яхты. Их содержание возложено на агентство по управлению государственным имуществом, расходы за год оцениваются в 40 млн долларов.

Рим, Зоя Осколкова

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