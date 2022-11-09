В Евросоюзе количество беженцев достигло рекорда с 2015 года

Число иностранных граждан, обратившихся в страны Евросоюза за международной защитой, достигло рекордного уровня с 2015 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Европейское бюро по вопросам предоставления убежища.

По данным бюро, в августе 2022 года около 84,5 тысячи человек подали прошения о предоставлении убежища в 27 странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии. Кроме того, еще около 255 тысяч беженцев, большинство которых прибыло из Украины, запросили временное убежище.

Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем количество обратившихся за помощью увеличилось на 16%. В результате количество беженцев составило приблизительно половину от числа мигрантов, прибывавших в Европу ежемесячно во время миграционного кризиса 2015 года.

С просьбами об убежище в ЕС стали чаще обращаться граждане Афганистана и Сирии. При этом резко выросло число несовершеннолетних беженцев – на 28% с июля по август 2022 года.

Брюссель, Зоя Осколкова

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