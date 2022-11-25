В Бразилии мэра города убили на рабочем месте

В Бразилии мэр города скончался от огнестрельного ранения. На чиновника напали в здании городской администрации.

Убийство произошло в Лажеаду-ду-Бугре. Градоначальник находился на рабочем месте, когда к нему в кабинет ворвался вооруженный мужчина в маске и открыл огонь. Телохранители мэра не смогли помешать убийце. Чиновник погиб на месте.

При этом злоумышленник ранил еще одного сотрудника городской администрации и скрылся на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали.

Полиция проводит расследование. Предполагаемого преступника разыскивают.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»