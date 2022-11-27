В Казахстане задержали участников незаконной акции

В столице Казахстана силовики задержали участников несогласованной акции. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.

По данным правоохранителей, в Астане на митинг собрались около 300 человек. Мероприятие было организовано предпринимателем в одном из ночных клубов города.

«В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей», – говорится в сообщении ведомства.

В МВД подчеркнули, что таким образом был грубо нарушен общественный порядок, а также создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры. Какое-то время в Астане были перебои с подключением к интернету.

Накануне состоялась инаугурация Касыма-Жомарта Токаева, избранного на пост президента Казахстана. Токаев набрал 81,31% голосов избирателей. Явка составила 69,44% населения.

Астана, Зоя Осколкова

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