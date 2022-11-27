российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 27 ноября 2022, 09:43 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Казахстане задержали участников незаконной акции

В столице Казахстана силовики задержали участников несогласованной акции. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.

По данным правоохранителей, в Астане на митинг собрались около 300 человек. Мероприятие было организовано предпринимателем в одном из ночных клубов города.

«В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей», – говорится в сообщении ведомства.

В МВД подчеркнули, что таким образом был грубо нарушен общественный порядок, а также создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры. Какое-то время в Астане были перебои с подключением к интернету.

Накануне состоялась инаугурация Касыма-Жомарта Токаева, избранного на пост президента Казахстана. Токаев набрал 81,31% голосов избирателей. Явка составила 69,44% населения.

Астана, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Казахстан

ЦИК Казахстана объявил о победе Токаева на выборах президента / В России открылись участки для голосования на выборах президента Казахстана / В Казахстане пять человек погибли при выбросе газа в шахте / Президент Казахстана одобрил амнистию участников январских беспорядков / На космодроме «Байконур» неизвестные украли 50 метров кабеля / Поезд столкнулся с легковушкой в Казахстане: шестеро погибших (ФОТО) / Власти Казахстана объявили амнистию участникам январских беспорядков / В аэропорту Казахстана в сумке пассажира взорвался блок питания

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Казахстан,