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Среда, 30 ноября 2022, 15:18 мск

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В Афганистане при взрыве в школе погибли 23 человека

В Афганистане прогремел взрыв в школе. По предварительным данным, не менее 23 человек погибли, десятки были ранены. Об этом сообщает телеканал al-Jazeera со ссылкой на местные власти.

Теракт был совершен в провинции Саманган на севере Афганистана. Взрыв произошел во время молитвы в религиозной школе в городе Айбак.

В результате погибли 23 человека, еще не менее 30 получили различные ранения.

В настоящее время ни одна из группировок не взяла ответственность за произошедшее. Правоохранительные органы проводят расследование.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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