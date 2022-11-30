В Афганистане при взрыве в школе погибли 23 человека

В Афганистане прогремел взрыв в школе. По предварительным данным, не менее 23 человек погибли, десятки были ранены. Об этом сообщает телеканал al-Jazeera со ссылкой на местные власти.

Теракт был совершен в провинции Саманган на севере Афганистана. Взрыв произошел во время молитвы в религиозной школе в городе Айбак.

В результате погибли 23 человека, еще не менее 30 получили различные ранения.

В настоящее время ни одна из группировок не взяла ответственность за произошедшее. Правоохранительные органы проводят расследование.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»