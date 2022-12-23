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Пятница, 23 декабря 2022, 15:27 мск

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В Париже два человека погибли в результате стрельбы

В столице Франции мужчина открыл огонь по людям. В результате два человека погибли, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Agence France-Press (AFP) со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в 10-м округе Парижа. По словам очевидцев, всего прозвучало около восьми выстрелов. Полицейские попросили горожан держаться подальше от места происшествия.

Два человека скончались от полученных ранений, двое пострадавших были госпитализированы, за их жизнь борются врачи.

По данным издания, подозреваемый был задержан – это мужчина в возрасте около 60 лет. Он находится в полицейском участке, его мотивы выясняются.

Париж, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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