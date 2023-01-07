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Суббота, 7 января 2023, 17:59 мск

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Палата представителей конгресса США выбрала спикера с 15-й попытки

Фото Reuters

Члены палаты представителей конгресса США избрали новым спикером по итогам 15-го тура голосования республиканца Кевина Маккарти. Как пишут американские СМИ, в поддержку политика выступили 216 парламентариев.

Основной соперник Маккарти – представитель демократической партии Хаким Джефрис получил 212 голосов.

Как сообщается, это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера палаты представителей не ограничились одним туром. В последний раз подобное случилось в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования. В 1859 году для выборов спикера нижней палаты потребовалось 44 тура.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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