Палата представителей конгресса США выбрала спикера с 15-й попытки

Члены палаты представителей конгресса США избрали новым спикером по итогам 15-го тура голосования республиканца Кевина Маккарти. Как пишут американские СМИ, в поддержку политика выступили 216 парламентариев.

Основной соперник Маккарти – представитель демократической партии Хаким Джефрис получил 212 голосов.

Как сообщается, это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера палаты представителей не ограничились одним туром. В последний раз подобное случилось в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования. В 1859 году для выборов спикера нижней палаты потребовалось 44 тура.

Вашингтон, Светлана Антонова

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