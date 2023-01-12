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NewDayNews.ru

Четверг, 12 января 2023, 13:33 мск

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В Китае автомобиль въехал в толпу на пешеходном переходе

В Китае автомобиль сбил прохожих. По предварительным данным, пять человек погибли, еще 13 получили различные травмы.

ДТП произошло на юге страны, на оживленном перекрестке в городе Гуанчжоу. Машина въехала в толпу людей на пешеходном переходе.

Водителя арестовали. Им оказался 22-летний местный житель. Он попытался скрыться, но был пойман. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и мотивы нарушителя.

По словам очевидцев, не исключается версия теракта. По некоторым данным, перед тем как сбить людей, водитель выбросил на улицу деньги, по всей видимости, что того, чтобы привлечь жертв.

Гуанчжоу, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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