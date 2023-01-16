В Казахстане полицейские продавали списанное оружие

Полицейские в Казахстане перепродавали списанное оружие, подлежавшее уничтожению. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) страны.

Спецслужбы выявили канал перепродажи списанного оружия, в который входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также их пособники, занимавшихся вторичным оборотом оружия и боеприпасов.

«Схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на КНБ.

В общей сложности у преступников изъяли 347 единиц оружия, 13 гранат и 7 387 боеприпасов. Кроме того, была обнаружена оружейная мастерская, где модифицировали списанные стволы. Подпольный цех был создан бывшим сотрудником полиции.

Алмалинский районный суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на срок от двух до пяти лет.

Астана, Зоя Осколкова

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