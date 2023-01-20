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Экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце

Нурсултан Назарбаев. Архив, фото: пресс-служба Кремля

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай

«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя», – написал он в своем твиттере.

Ранее сегодня, 19 января, бывший директор казахстанского гостелеканала «Хабар 24» Александр Аксютиц сообщил в соцсетях со ссылкой на источники о госпитализации Назарабаева. По его словам, экс-президенту Казахстана проводят комплексное обследование сердца в одной из больниц Астаны. Возможно, необходимо будет хирургическое вмешательство, отметил медиаменеджер.

Нурсултану Назарбаеву сейчас 82 года. Он руководил Казахстаном почти 30 лет – до марта 2019 года, когда на посту президента республики его сменил Касым-Жомарт Токаев.

Астана, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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