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Среда, 25 января 2023, 16:03 мск

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В Иране на несколько минут отключился интернет по всей стране

Иранские пользователи пожаловались на отключение интернета. На несколько минут доступа к глобальной сети не стало по всей стране. Об этом сообщает Fars.

По данным издания, сбой затронул как мобильный, так и проводной интернет. Причина отключения остается неизвестной.

Иранские власти пока не комментировали произошедшее.

Стоит отметить, что власти в Иране неоднократно отключали доступ ко всемирной сети в некоторых городах. Подобные ограничительные меры объяснялись соображениями безопасности.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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