В Иране на несколько минут отключился интернет по всей стране

Иранские пользователи пожаловались на отключение интернета. На несколько минут доступа к глобальной сети не стало по всей стране. Об этом сообщает Fars.

По данным издания, сбой затронул как мобильный, так и проводной интернет. Причина отключения остается неизвестной.

Иранские власти пока не комментировали произошедшее.

Стоит отметить, что власти в Иране неоднократно отключали доступ ко всемирной сети в некоторых городах. Подобные ограничительные меры объяснялись соображениями безопасности.

Тегеран, Зоя Осколкова

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