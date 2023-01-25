В Иране на несколько минут отключился интернет по всей стране

Иранские пользователи пожаловались на отключение интернета. На несколько минут доступа к глобальной сети не стало по всей стране. Об этом сообщает Fars.
По данным издания, сбой затронул как мобильный, так и проводной интернет. Причина отключения остается неизвестной.
Иранские власти пока не комментировали произошедшее.
Стоит отметить, что власти в Иране неоднократно отключали доступ ко всемирной сети в некоторых городах. Подобные ограничительные меры объяснялись соображениями безопасности.
Тегеран, Зоя Осколкова
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