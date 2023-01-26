В Колумбии американец задушил возлюбленную и спрятал тело в чемодане

В Панаме задержали гражданина США, которого подозревают в убийстве женщины. Чтобы скрыть следы преступления, совершенного в Колумбии, мужчина спрятал тело в чемодан и выбросил в мусорный контейнер.

По версии следствия, пара познакомилась на вечеринке в Боготе, где девушка работала диджеем. Молодые люди начали жить вместе и даже планировали пожениться.

22 января бездомный нашел тело в чемодане, выброшенном в мусорный бак. Полицейские опросили свидетелей и выяснили, что в последний раз живой девушку видел водитель такси. Он утверждает, что пассажирка показала ему на телефоне сообщение «Помогите, я в опасности». Но позже в присутствии американца она сказала, что все в порядке.

Спустя пару дней после обнаружения трупа американца задержали в аэропорту Панамы. Он собирался улететь в другую страну. Подозреваемого арестовали, он ожидает экстрадиции в Колумбию.

Богота, Зоя Осколкова

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