В Китае 13-летние дети отсудили у отца деньги, которые он у них забрал

В Китае подростки отсудили у отца деньги, которые он у них отобрал, считая, что дети еще маленькие. Об этом сообщает South China Morning Post.

Родители 13-летних близнецов в разводе. Дети получили от матери 2,5 тысячи долларов. Однако отец счел, что они еще слишком малы, чтобы распоряжаться такой суммой, и забрал деньги.

Тогда подростки подали на родителя в суд и выиграли дело. Судья решил, что отец должен выплатить по 8 тысяч юаней (около 1,2 тысячи долларов) дочери и сыну.

Это дело получило широкий общественный резонанс. Многие пользователи в сети встали на сторону детей и даже предположили, что их родители развелись из-за жадности отца.

Пекин, Зоя Осколкова

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