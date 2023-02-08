В турецком Искендеруне людей эвакуируют из-за повышения уровня моря

В турецком Искендеруне объявлена эвакуация населения из-за повышения уровня моря. Об этом сообщает телеканал NTV.

Дороги, площади и часть предприятий в прибрежной зоне были затоплены. Здания и рабочие места на бульваре были эвакуированы. Кроме того, эвакуация коснулась торговых площадей, а также финансового сектора.

В порту Искендерун на юге Турции в понедельник, 6 февраля, после землетрясения вспыхнул крупный пожар, загорелись грузовые контейнеры. Сегодня стало известно, что пламя удалось локализовать.

По последним официальным данным, число жертв разрушительного землетрясения в Турции достигло 7108, еще 40 910 человек пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Анкара, Зоя Осколкова

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