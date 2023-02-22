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Конфликт на Украине

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Среда, 22 февраля 2023, 15:40 мск

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Во Франции подросток зарезал учительницу в лицее

Во Франции 16-летнего школьника подозревают в убийстве учительницы. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Инцидент произошел в частном католическом лицее Сен-Тома-д'Аквин в городе Сен-Жан-де-Люз департамента Атлантические Пиренеи.

Подросток пронес нож на занятие и ударил им преподавательницу испанского языка. Женщина скончалась от полученных ранений.

Юношу задержали и допросили. Он утверждает, что напасть на учительницу ему приказали голоса в голове. Расследование продолжается.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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