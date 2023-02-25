Боррель объявил, что десятый пакет антироссийских санкций ЕС согласован

Десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован и будет касаться более 100 физических и юридических лиц в РФ. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, ограничения также затронут тех, «кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6000 украинских детей».

«Принят 10-й пакет санкций. В список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», – уточняется в заявлении Борреля, опубликованном в его аккаунте в социальных сетях

По информации представительства Швеции в ЕС, в санкционный пакет войдут ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения; меры в отношении людей и организаций, которые поддерживают боевые действия, «распространяют пропаганду и доставляют дроны», которые Россия, по данным Брюсселя, использует на Украине.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что новый пакет санкций «закроет лазейки» в уже принятых ограничениях. Рестрикции планировалось обнародовать 24 февраля – в годовщину специальной военной операции, однако в ЕС не успели его согласовать. Как отмечали СМИ, проблемы возникли из-за позиции Польши, которая считала новые ограничения излишне мягкими.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»