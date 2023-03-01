В Казахстане предложил сменить советские названия областей на исторические

Советские названия ряда областей Казахстана предложили сменить на исторические. С такой инициативой выступил глава Улытауской области республики Берик Абдыгалиулы.

По его словам, ряду регионов нужно присвоить названия в честь священных земель с тысячелетней историей, передает казахстанский портал TengriNews.

«Если переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Восточно-Казахстанскую – в область Алтай, Северо-Казахстанскую – в область Кызылжар, Павлодарскую – в область Баянауыл, это <…> вдохновит всех», – считает глава Улытауской области.

Напомним, Улытауская область появилась в Казахстане 8 июня 2022 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Астана, Зоя Осколкова

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