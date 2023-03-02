В аэропорту Лиссабона задержали подозреваемого в убийстве мужчину с чемоданом мяса

В аэропорту Лиссабона задержали подозрительного пассажира. Мужчина был в окровавленной одежде и при себе у него был чемодан мяса. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летний бразилец Беголеа Мендес Фернандес прилетел в Португалию из Амстердама. Он собирался пересесть на рейс до Белу-Оризонти. При этом пограничникам он предъявил паспорт гражданина Италии, чем навлек на себя подозрения.

Когда Фернандеса обыскали, то обнаружили пятна крови на его одежде, а чемодан пассажира был до отказа набит мясом.

Выяснилось, что в Нидерландах мужчину подозревают в убийстве 21-летнего Алана Лопеса. По версии следствия, мясо в чемодане может быть человеческим. Подтвердится ли эта догадка, установит экспертиза.

Лиссабон, Зоя Осколкова

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