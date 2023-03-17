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Пятница, 17 марта 2023, 09:09 мск

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В Канаде подросток застрелил двоих полицейских

В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору. Огнестрельное оружие применил 16-летний подросток. Об этом сообщает телеканал CBC.

Трагедия произошла в городе Эдмонтон. Патрульные ответили на вызов о семейной ссоре и прибыли на место. Когда они подошли к квартире, раздалась стрельба, оба полицейских получили смертельные ранения.

В квартире обнаружили тело 16-летнего подростка и его раненую мать. Предположительно, юноша открыл огонь по правоохранителям, после чего покончил с собой.

В настоящее время проводится расследование. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родственникам полицейских.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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