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Пятница, 24 марта 2023, 10:16 мск

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Экономист спрогнозировал раскол в мире из-за антироссийских санкций

Фото: Freepik

Многие страны не поддержали санкции против России и начали развивать сотрудничество с Москвой. Таким образом, в мире назревает раскол, который только усиливается давлением США на развивающие страны, чтобы те заняли антироссийскую позицию. Такое мнение озвучил экономист Тилак Доши в статье для Forbes.

«Мировой энергетический порядок раскололся на два блока: те, кто поддерживает западные санкции против России, и те, кто их не поддерживает», – пишет автор. Среди последних оказались большинство стран, не входящих в узкий западный союз США, ЕС, Великобритании и их ближайших союзников, таких как Канада, Австралия, Япония и Южная Корея. Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка совместно со всеми развивающимися странами заинтересованы в доступе к топливу, продовольствию и удобрениям, из которых Россия является «сырьевой сверхдержавой полного спектра, по самым низким ценам».

Попытка Запада заставить государства выбрать сторону, зачастую воспринимается как оскорбление. Когда администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против России, она «перешла Рубикон», уверен Доши.

«Будущий глобальный финансовый и энергетический порядок, если не разделенный, то раздвоенный, будет менее эффективным из-за более дорогого топлива и большего неравенства доступа», – отмечается экономист. США, хорошо обеспеченные энергией и другими природными ресурсами, на этом фоне получат сравнительное преимущество над «вассальной» Европой. Евросоюз ждет деиндустриализация и резкий спад уровня жизни населения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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