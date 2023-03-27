Жителя Индии приговорили к пожизненному сроку после показаний попугая

В Индии суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы за убийство, совершенное девять лет назад. Подозреваемого арестовали после показаний попугая. Об этом сообщает India Today.

Преступление было совершено в городе Агра. Глава семейства уехал с детьми в соседний город на свадьбу. Вернувшись, он обнаружил тело своей жены. Убийца расправился с женщиной, а также зарезал собаку.

Вдовец обратил внимание, что другой домашний питомец попугай стал отказываться от пищи и воды. Тогда мужчина предположил, что птица стала свидетелем убийства. Он начал перечислять имена тех, кто мог совершить преступление, на одно из них попугай очень странно реагировал, громко кричал и метался в клетке.

Долгое время полицейские не могли раскрыть убийство, хотя показания попугая и фигурировали в материалах расследования, их не принимали во внимание, так как на то не было юридических оснований. Однако дочь убитой женщины настаивала на том, что племянник, на чье имя среагировала птица, может быть причастен.

В результате подозреваемый все же сознался, что это он убил женщину. Его целью было ограбление. Он долгое время замышлял преступление и знал, где в доме хранятся деньги и драгоценности.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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