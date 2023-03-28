При пожаре в миграционном центре в Мексике погибли 39 человек

В Мексике произошел пожар в миграционном центре. По последним данным, погибли 39 человек, еще около 100 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

Пожар произошел в центре Национального института миграции (INM) в Сьюдад-Хуарес, неподалеку от границы с американским штатом Техас. 39 человек погибли, около 100 отравились угарным газом, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причина ЧП выясняется. Предположительно, пожог устроили сами мигранты, которые пытались незаконно перебраться на территорию США.

В последнее время в Сьюдад-Хуарес прибыли тысячи нелегалов, преимущественно из Венесуэлы. Незадолго до пожара городская полиция провела рейд и доставила в центр несколько десятков мигрантов.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»