российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 марта 2023, 09:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Каспийском море задержали контрабандистов с килограммами опиума

Спецслужбы Казахстана нейтрализовали международный наркосиндикат, участники которого доставляли опиаты по Каспийскому морю. Об этом сообщает Комитет нацбезопасности (КНБ) республики.

Правоохранители в Казахстане установили причастность нескольких иностранцев к организации канала поставок наркотиков морским путем. В Мангистауской области была проведена спецоперация по задержанию преступников.

Члены наркогруппировки использовали маломерные быстроходные суда, оборудованные современными спутниковыми средствами навигации и GPS, что затрудняло их обнаружение. Пограничники и спецподразделения «А» блокировали прибрежную зону катерами. Контроль осуществлялся с использованием беспилотников.

В результате были задержаны организатор наркотрафика и трое его пособников. У наркодилеров изъяли свыше 30 кг опия и 10 упаковок психотропного вещества «метадон».

В настоящее время проводятся следственные мероприятия вместе с органами прокуратуры.

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

Полицейские при поддержке спецназа ликвидировали нарколабораторию на скотобойне под Тверью / Суд в Перми приговорил 23 члена наркосиндиката к 200 годам лишения свободы / Шереметьевские таможенники нашли полтора килограмма гашиша в консервных банках / У загадочно умершего жителя Петербурга нашли на даче нарколабораторию / Полтора центнера сильнодействующих веществ изъяли в столице из подпольной сети «аптечных пунктов» / В Тихом океане обнаружили подлодку с двумя трупами и тоннами кокаина / В Забайкалье спецслужбы задержали наркоторговцев / В сумке доставщика еды оказалось более 5 кг героина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Казахстан, Наркотики,