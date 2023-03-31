В Каспийском море задержали контрабандистов с килограммами опиума

Спецслужбы Казахстана нейтрализовали международный наркосиндикат, участники которого доставляли опиаты по Каспийскому морю. Об этом сообщает Комитет нацбезопасности (КНБ) республики.

Правоохранители в Казахстане установили причастность нескольких иностранцев к организации канала поставок наркотиков морским путем. В Мангистауской области была проведена спецоперация по задержанию преступников.

Члены наркогруппировки использовали маломерные быстроходные суда, оборудованные современными спутниковыми средствами навигации и GPS, что затрудняло их обнаружение. Пограничники и спецподразделения «А» блокировали прибрежную зону катерами. Контроль осуществлялся с использованием беспилотников.

В результате были задержаны организатор наркотрафика и трое его пособников. У наркодилеров изъяли свыше 30 кг опия и 10 упаковок психотропного вещества «метадон».

В настоящее время проводятся следственные мероприятия вместе с органами прокуратуры.

Астана, Зоя Осколкова

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