Военные США уничтожили лидера террористов в Сирии

Военные США сообщили о ликвидации одного из лидеров запрещенной террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Об этом сообщило Центральное командование США.

«Силы Центрального командования США осуществили удар 3 апреля в Сирии, убив влиятельного руководителя в ИГ Халида Аидд Ахмад аль-Джабури», – говорится в сообщении.

По данным американских спецслужб, уничтоженный человек был ответственным за планирование терактов, а также занимался разработкой структур руководства террористической организации.

Более того, аль-Джабури, как утверждают США, планировал совершить несколько терактов в Европе, а его ликвидация временно нарушит возможности ИГ по осуществлению этих планов.

Дамаск, Зоя Осколкова

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