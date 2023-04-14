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Пятница, 14 апреля 2023, 16:10 мск

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Из-за сбоя счета клиентов «Народного банка Казахстана» обнулились

Фото: Центробанк Казахстана

Клиенты «Народного банка Казахстана» внезапно обнаружили, что на их счетах нет денег. Выяснилось, что произошел технический сбой.

Пользователи мобильного приложения Homebank увидели нулевые суммы на своих банковских депозитах. Кроме того, некоторые обнаружили, что их счета якобы арестованы.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе «Народного банка», в системе произошел небольшой технический сбой. «Сейчас все работает исправно. Минут 15 [сбой] длился. Такое бывает иногда у всех», – отметил представитель банка.

«Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) контролируют дочь и зять первого президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы. По данным Нацбанка, на 1 января 2023 года кредитная организация занимала 1-е место по объему активов в стране.

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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