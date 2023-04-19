В Казахстане введут налог на сбор грибов и ягод

Жителя Казахстана, которые собирают лекарственные растения, грибы и ягоды, будут обязаны платить налог. Об этом сообщил комитет государственных доходов Минфина республики.

Нововведение вступает в силу с 1 января 2024 года. В настоящее время налогообложению подлежат только собранные на особо охраняемых территориях и участках государственного лесного фонда. Со следующего года в список включат все ресурсы, независимо от того, где они были собраны.

«Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами (далее – плата) и взимаются при заготовке (сборе) дикорастущих видов растений», – отмечается в сообщении.

Ставку налога и виды растений определят местные власти областей, городов республиканского значения и столицы.

Астана, Зоя Осколкова

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