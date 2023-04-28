В 2023 году число людей на планете, которые окажутся на грани смерти от голода, вырастет до 1 миллиона. В целом во всем мире нехватка продовольствия грозит 27 миллионам жителей. Об этом сообщил руководитель российского отделения продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков.

Голод грозит в основном жителям стран Африки и Азии. При этом Запад усугубляет ситуацию, используя любые возможности, чтобы препятствовать поставкам продовольствия из России. До сих пор российские удобрения и зерно не доставляются в государства, которые очень в них нуждаются.

«Можно говорить о косвенных санкциях. Это запрет на вход российских судов в европейские порты, трудности с финансовыми транзакциями. Большинство сделок в мире осуществляется по предоплате, а российские банки отключили от системы SWIFT», – заявил глава ФАО.

При этом ООН декларирует абсолютно недостижимые цели. Так, во всемирной организации заявляли, что к 2030 году собираются искоренить проблему голода по всей планете. Однако невозможность повлиять на США и партнеров, вводящих все новые антироссийские санкции, только усугубляет проблему, уже в ближайшие годы голодающих может стать больше на 500 миллионов человек.

Москва, Зоя Осколкова

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