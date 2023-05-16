В Таиланде поляк убил украинку и попросил таксиста избавиться от тела

В Таиланде гражданин Польши убил свою девушку из Украины и пытался избавиться от тела. Об этом сообщает тайская газета Nation.
В полицию Бангкока обратился таксист и сообщил о возможном преступлении. Он рассказал, что иностранец через приложение онлайн-переводчика попросил его «помочь избавиться от тела».
Прибывшие по указанному адресу правоохранители обнаружили в доме тело девушки. На груди погибшей виднелись ножевые ранения. Кроме того, левая рука трупа была отпилена, шея перерезана, а рядом лежала пила.
Предположительно, жертва была убита за сутки до этого. В помещении нашли предметы, принадлежавшие девушке, но не было денег и ценных вещей.
Подозреваемого арестовали в городе на границе с Камбоджей в тайской провинции Сакео. По словам полицейских, поляк не оказывал сопротивления и вел себя очень спокойно. Он потребовал сообщить в посольство Польши о его задержании, чтобы ему оказали помощь.
Бангкок, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube