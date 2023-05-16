Мексиканец с мачете убил туриста на курорте и ранил двоих

На мексиканском курорте вооруженный мачете мужчина убил туриста из Аргентины и ранил еще двух человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Нападение было совершено в деревне Ла-Исла на побережье Тихого океана. Мужчина с мачете набросился на группу туристов. Его обезвредили очевидцы и передали полиции.

В результате гражданин Аргентины получил смертельную травму, еще два человека пострадали. По словам врачей, их ранения не представляют угрозу жизни.

Нападавшего задержали, мотивы его поступка устанавливаются.

Мехико, Зоя Осколкова

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