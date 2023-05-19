В Китае автомобиль упал в пропасть, погибли 11 человек

На юге Китая автомобиль съехал с дороги и упал со скалы в пропасть. В результате 11 человек погибли. Об этом сообщают местные власти.

Авария произошла неподалеку от города Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В машине находилось 14 человек, когда она сорвалась со скалы и упала в реку.

По предварительным данным, 11 человек получили смертельные травмы. Троим удалось выжить.

На месте работают сотрудники экстренных служб и медики. Поисково-спасательная операция продолжается. Причины аварии устанавливаются.

Пекин, Зоя Осколкова

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