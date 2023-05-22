Страны НАТО усилят общую систему ПВО

Блок НАТО принял решение об усилении системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил замгенсека организации Мирча Джоанэ, выступая на сессии парламентской ассамблеи альянса в Люксембурге.

«Уроки, которые мы извлекаем в конфликте на Украине, в том числе по российским возможностям, по эффективности систем «Patriot», …являются приглашением к членам альянса делать больше. И мы будем делать больше», – сказал Джоанэ.

По его словам, в планах НАТО ПВО занимает критически важное место. «Сейчас идет работа по нашей системе ПВО. Будут приняты новые планы по сдерживанию и обороне, и в реализации новых планов мы конечно выйдем на новый уровень противовоздушной обороны», – отметил замгенсека НАТО. Ряд союзников по альянсу, включая страны Балтики, уже готовят соответствующие предложения.

Министерство обороны РФ подтвердило, что ночью 16 мая в Киеве уничтожены пять американских установок ЗРК Patriot. В Пентагоне объявили, что одна установка была повреждена, но американские специалисты помогли ее отремонтировать и привести в боевое положение.

Брюссель, Зоя Осколкова

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