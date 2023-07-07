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Пятница, 7 июля 2023, 11:22 мск

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В США люди несколько часов висели вниз головой на неисправном аттракционе

В американском штате Висконсин произошла поломка в парке аттракционов. Посетителям пришлось ждать помощи несколько часов. Об этом сообщает United Press International.

ЧП произошло на фестивале, который проходил за городом. Из-за технической неисправности остановился один из аттракционов, где восемь человек повисли в положении вниз головой.

Спасатели ехали из нескольких городов и смогли прибыть на помощь только спустя четыре часа. В результате людей удалось освободить, их осмотрели медики.

Организаторы фестиваля утверждают, что аттракцион недавно был проинспектирован на предмет технических неполадок.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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