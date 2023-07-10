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Понедельник, 10 июля 2023, 10:48 мск

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В Казахстане опрокинулся грузовик с серной кислотой

Грузовик с 20 тоннами серной кислоты опрокинулся в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщают местные СМИ.

ДТП произошло в Курчумском районе, между селами Акбулак и Егиндыбулак. Грузовик перевернулся, содержимое его цистерны вылилось на землю. Причина аварии устанавливается.

На месте происшествия работают экстренные службы. Предусмотрена выемка загрязненного грунта.

Отмечается, что ближайший водный источник (родник) расположен примерно в пяти километрах от места аварии. Эксперты взяли пробы в роднике, чтобы убедиться в безопасности. При этом местные жители говорят, что не пользуются этим источником для питья воды.

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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