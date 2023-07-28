Сотрудников завод Tesla эвакуировали из-за сообщений о стрельбе на территории предприятия. Тревога оказалась ложной. Об этом сообщает Mirror.

Несколько сотрудников Tesla Gigafactory в техасском Остине получили по почте письмо о том, что на территории завода находится злоумышленник. В сообщении неизвестный советовал спрятаться и ждать дальнейших указаний.

Прибывшие на место полицейские обследовали здания и прилегающую территорию и не заметили признаков присутствия посторонних, стрельбы или же жертв. После чего всем сотрудникам разрешили вернуться обратно.

Tesla Gigafactory – пятый завод бренда – был открыт в Техасе в прошлом году. Основатель компании Илон Маск пока никак не прокомментировал случившееся.

Остин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»