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Вторник, 15 августа 2023, 11:55 мск

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Жители Турции жалуются на нелегальных таксистов из России и Украины

Таксисты турецкого курорта Аланья жалуются на коллег из России и Украины, которые работают нелегально. Об этом сообщил председатель местной палаты водителей Али Аккая.

По его словам, украинские и российские мигранты чаще всего работают на личных автомобилях. Для поиска клиентов они расклеивают qr-коды в популярных у туристов местах, пишет газета Lider.

«К нам приезжали немцы, финны, ирландцы, но такого с их стороны мы не видели. Наши коллеги стали терпеть убытки из-за этих водителей», – отметил Аккая.

Правоохранительные органы периодически задерживают нелегальных таксистов, но в целом проблема так и не решается. По мнению Аккаи, необходимо провести полномасштабный рейд, а начать стоит с местного аэропорта.

Более того, подобная ситуация сложилась и в других отраслях. Недобросовестную конкуренцию приезжие составляют туркам в косметологическом, поварском, парикмахерском и других видах бизнеса.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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